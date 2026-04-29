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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Maire
Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,72%.
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