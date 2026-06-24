Piazza Affari: giornata depressa per Maire
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che tratta con una perdita dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,85 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14,58. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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