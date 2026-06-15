Piazza Affari: brillante l'andamento di Maire
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Maire è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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