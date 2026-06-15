Piazza Affari: brillante l'andamento di Maire

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Maire è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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