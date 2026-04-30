Milano 10:27
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:27
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Francoforte 10:27
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Cambi: euro a 1,1665 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1665 dollari alle 08:30
Euro a 1,1665 sul dollaro alle 08:30.
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