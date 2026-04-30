Milano 12:55
47.706 -0,19%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:55
10.320 +1,05%
Francoforte 12:55
24.041 +0,36%

Francoforte: si concentrano le vendite su Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Fuchs Petrol
Rosso per la società petrolifera tedesca, che sta segnando un calo del 3,14%.
Condividi
```