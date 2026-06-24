Francoforte: si concentrano le vendite su Kion

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion , che presenta una flessione del 2,20% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Kion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,69 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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