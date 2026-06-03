Milano 10:00
50.361 -0,43%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 10:00
10.343 -0,29%
Francoforte 10:00
24.943 -0,72%

Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines
Sottotono il produttore di motori aeronautici, che passa di mano con un calo del 2,27%.
Condividi
```