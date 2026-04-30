New York: exploit di ARM Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società tech inglese che progetta chip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,57%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di ARM Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 218,7 USD con primo supporto visto a 203,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 194,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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