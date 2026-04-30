New York: prevalgono le vendite su Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana , che passa di mano in perdita del 4,30%.



L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 72,22 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 64,83 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Atlassian è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 72,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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