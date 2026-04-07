Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 21:10
23.955 -0,98%
Dow Jones 21:10
46.303 -0,79%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

New York: giornata depressa per Atlassian

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Atlassian
Ribasso composto e controllato per la società di software australiana, che presenta una flessione del 3,28% sui valori precedenti.
Condividi
```