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New York: seduta molto difficile per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Nvidia
Si muove in perdita il chipmaker, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,12% sui valori precedenti.
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