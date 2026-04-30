New York: si concentrano le vendite su Zscaler
(Teleborsa) - Retrocede il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, con un ribasso del 3,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Zscaler si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 132,7 USD. Supporto stimato a 127,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 137,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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