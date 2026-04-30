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New York: violenta contrazione per Parker Hannifin

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Parker Hannifin
Scende sul mercato la società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo, che soffre con un calo del 5,95%.
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