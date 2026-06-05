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New York: violenta contrazione per Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Insmed
Ribasso per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che passa di mano in perdita del 9,92%.
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