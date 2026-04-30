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Piazza Affari: rally per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rally per il settore beni di consumo italiano
Avanza con forza il comparto dei beni di largo consumo, che continua gli scambi a 120.044,2 punti.
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