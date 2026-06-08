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Piazza Affari: giornata depressa per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo perde lo 0,75%, continuando la seduta a 104.907,61 punti.
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