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New York: al centro degli acquisti First Solar

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti First Solar
Rialzo per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,32%.
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