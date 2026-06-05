Si muove in ribasso First Solar a New York

(Teleborsa) - Pressione sul produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di First Solar , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di First Solar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 299,4 USD e primo supporto individuato a 277,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 321,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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