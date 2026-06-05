Si muove in ribasso First Solar a New York
(Teleborsa) - Pressione sul produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di First Solar, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di First Solar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 299,4 USD e primo supporto individuato a 277,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 321,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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