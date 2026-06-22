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New York: al centro degli acquisti ON Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti ON Semiconductor
Prepotente rialzo per il produttore di componenti elettronici, che mostra una salita bruciante del 6,72% sui valori precedenti.
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