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New York: andamento negativo per Parker Hannifin

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Parker Hannifin
Ribasso per la società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo, che presenta una flessione del 3,61%.
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