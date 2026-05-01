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New York: andamento negativo per Parker Hannifin
Migliori e peggiori
,
In breve
01 maggio 2026 - 20.00
Ribasso per la
società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo
, che presenta una flessione del 3,61%.
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