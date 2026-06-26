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New York: andamento negativo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Goldman Sachs
Pressione sulla banca d'affari americana, che tratta con una perdita del 3,67%.
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