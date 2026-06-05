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New York: andamento negativo per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per IBM
Seduta in ribasso per la "Big Blue", che mostra un decremento del 3,64%.
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