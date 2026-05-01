New York: calo per O'Reilly Automotive
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di componenti per auto, con una flessione del 3,06%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di O'Reilly Automotive subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di O'Reilly Automotive sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 99,25 USD. Possibile una discesa fino al bottom 94,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 103,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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