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New York: in calo CoStar

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo CoStar
Sottotono il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che passa di mano con un calo del 2,59%.
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