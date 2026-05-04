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/ Francoforte: andamento sostenuto per Rheinmetall AG
Francoforte: andamento sostenuto per Rheinmetall AG
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 09.50
Avanza il
produttore di armamenti e componenti per automobili
, che guadagna bene, con una variazione del 3,05%.
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