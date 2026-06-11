Milano 10:15
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Francoforte: andamento sostenuto per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Rheinmetall AG
Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili, con un rialzo del 2,72%.
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