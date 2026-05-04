Francoforte: scambi in positivo per Evonik Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Evonik Industries , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evonik Industries rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Evonik Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,26 Euro e primo supporto individuato a 17,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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