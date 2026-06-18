Francoforte: rosso per Evonik Industries
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Evonik Industries, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Evonik Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 15,58 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,05, mentre il primo supporto è stimato a 15,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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