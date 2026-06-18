Francoforte: rosso per Evonik Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Evonik Industries , che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Evonik Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 15,58 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,05, mentre il primo supporto è stimato a 15,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```