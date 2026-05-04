New York: i venditori si accaniscono su ARM Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che tratta in perdita del 4,42% sui valori precedenti.
L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di ARM Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 211,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 227.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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