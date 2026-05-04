New York: i venditori si accaniscono su ARM Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip , che tratta in perdita del 4,42% sui valori precedenti.



L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di ARM Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 211,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 227.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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