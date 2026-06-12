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Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso dell'1,97%
Il FTSE MIB chiude a 51.497,21 punti
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Finanza
12 giugno 2026 - 17.39
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