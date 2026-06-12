Milano 17:35
51.497 +1,97%
Nasdaq 19:16
29.693 +0,84%
Dow Jones 19:16
51.244 +0,78%
Londra 17:35
10.472 +1,63%
Francoforte 17:35
24.635 +1,76%

Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso dell'1,97%

Il FTSE MIB chiude a 51.497,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso dell'1,97%
Ottima performance per Milano (+1,97%), che archivia la giornata a 51.497,21 punti.
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