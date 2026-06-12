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Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,86% alle 13:00
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12 giugno 2026 - 13.00
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Milano mostra una performance dell'1,86% alle 13:00 e tratta a 51.444,76 punti.
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