Milano 13:03
51.435 +1,84%
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Dow Jones 11-giu
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Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,86% alle 13:00

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,86% alle 13:00
Milano mostra una performance dell'1,86% alle 13:00 e tratta a 51.444,76 punti.
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