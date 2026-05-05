Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:08
28.054 +1,46%
Dow Jones 20:08
49.280 +0,69%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Cambi: euro a 0,9165 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9165 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9165 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```