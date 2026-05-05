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New York: seduta molto difficile per Aptiv

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Aptiv
Ribasso per il fornitore di componenti per i veicoli, che tratta in perdita del 9,94% sui valori precedenti.
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