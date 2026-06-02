New York: pioggia di acquisti su Aptiv

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di componenti per i veicoli , che scambia in rialzo del 6,71%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Aptiv mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,62%, rispetto a +1,76% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Aptiv è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 75,05 USD, mentre il primo supporto è stimato a 70,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 80.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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