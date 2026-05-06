Francoforte: andamento sostenuto per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Seduta positiva per il riassicuratore tedesco , che avanza bene del 3,07%.



La tendenza ad una settimana di Muench Rueckvers è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni evidenzia un declino dei corsi verso area 516,3 Euro con prima area di resistenza vista a 528,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 508,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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