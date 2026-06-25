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Francoforte: andamento sostenuto per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Volkswagen AG Pref
Scambia in profit le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che lievita del 3,03%.
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