Francoforte: positiva la giornata per Vonovia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta in utile del 3,59% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,64 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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