Francoforte: positiva la giornata per Vonovia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che tratta in utile del 3,59% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,64 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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