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Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG
Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
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