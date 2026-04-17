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Francoforte: positiva la giornata per SAP
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17 aprile 2026 - 13.00
Bene la
compagnia software tedesca
, con un rialzo del 3,59%.
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