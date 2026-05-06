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Francoforte: rosso per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Zalando
Ribasso per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 2,12%.
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