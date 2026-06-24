Francoforte: brillante l'andamento di Zalando

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende calzature e moda online , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Zalando sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,44 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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