New York: luce verde per Corning

(Teleborsa) - Brilla il produttore di vetri speciali e ceramiche , che passa di mano con un aumento del 13,70%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,42%, rispetto a +2,88% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Corning classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 195 USD e primo supporto individuato a 174,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 215,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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