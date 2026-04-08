New York: Corning, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che sta mettendo a segno un rialzo del 9,95%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,09%, rispetto a +3,88% dell' indice del basket statunitense ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 165,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,7. L'equilibrata forza rialzista di Corning è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 172,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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