New York: scambi negativi per Salesforce

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , in flessione del 2,14% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Salesforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 186 USD, mentre il primo supporto è stimato a 181. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 191.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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