New York: scambi negativi per Salesforce
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Salesforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 186 USD, mentre il primo supporto è stimato a 181. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 191.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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