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New York: movimento negativo per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Salesforce
Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una flessione del 2,43%.
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