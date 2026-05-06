New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Ribasso per Cisco , che presenta una flessione del 2,03%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Cisco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 91,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 94,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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