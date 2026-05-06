New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems
(Teleborsa) - Ribasso per Cisco, che presenta una flessione del 2,03%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Cisco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 91,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 94,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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