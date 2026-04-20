New York: scambi in positivo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cisco , in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Cisco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 88,99 USD, mentre il primo supporto è stimato a 86,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 91,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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