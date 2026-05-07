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Francoforte: luce verde per Henkel
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 09.50
Effervescente il
produttore tedesco di agenti chimici e detersivi
, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,82%.
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