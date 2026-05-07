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Francoforte: luce verde per Henkel

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: luce verde per Henkel
Effervescente il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,82%.
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