Francoforte: luce verde per Vonovia
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta in rialzo del 5,39%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vonovia più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Vonovia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Vonovia evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,89 Euro. Primo supporto a 21,71. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```