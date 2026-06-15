Francoforte: luce verde per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Brilla il produttore di motori aeronautici , che passa di mano con un aumento del 6,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di MTU Aero Engines mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 332,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 328,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 337.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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